TEM'DE "EN HAVALI" YOLCULUK

Haber: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA
TEM Otoyolunda şoför mahallindeki kapısı olmadan ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Esenler\'de, TEM otoyolu üzerinde sürücü kapısı olmadan seyir halindeki bu araç ilginç görüntüler oluşturdu. Sağ şeritte ilerleyen otomobili aynı güzergahta ilerleyen başka araçtaki yolcular görüntüledi. Şoför kapısı olmadan ilerleyen sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti.
Görüntü dökümü:
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:
-TEM\'de ilerleyen, kapısı olmayan otomobili
-Sürücüden görüntü
-Detaylar