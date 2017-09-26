T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'DE "EN HAVALI" YOLCULUK

  Haber: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA TEM Otoyolunda şoför mahallindeki kapısı olmadan ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü

26 Eylül 2017 17:49

 

Haber: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA
TEM Otoyolunda şoför mahallindeki kapısı olmadan ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Esenler\'de, TEM otoyolu üzerinde sürücü kapısı olmadan seyir halindeki bu araç ilginç görüntüler oluşturdu. Sağ şeritte ilerleyen otomobili aynı güzergahta ilerleyen başka araçtaki yolcular görüntüledi. Şoför kapısı olmadan ilerleyen sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti. 

Görüntü dökümü:
---------
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:
-TEM\'de ilerleyen, kapısı olmayan otomobili
-Sürücüden görüntü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKDHA TEM OtoyolundaEsenler TEMSağTELEFONU GÖRÜNTÜSÜ TEM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24