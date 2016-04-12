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TEM'de 13 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Araçların çekilmesi üzerine Edirne yönü tekrar trafiğe açıldı

12 Nisan 2016 19:52

Bağcılar'da TEM'de 13 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazaya bir hafriyat kamyonun sebebiyet verdiği iddia edildi.

Kaza, 16.30 sıralarında TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otomobil, TIR ve kamyonun da karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaza yapan araçlar kaldırıldı. TEM'deki trafik kazadan bir saat sonra normale döndü.

Bir gördü tanığı, "Hafriyat TIR'ı hepimize vurarak geldi. Biz de kontrolden çıktık. Ne olduğunu anlayamadık." dedi. Yolda temizlik çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

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