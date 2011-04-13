-TEMAS GRUBU, KADDAFİ'NİN ÇEKİLMESİNDE ISRARLI DOHA (A.A) - 13.04.2011 - Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Libya Temas Grubu toplantısının nihai bildirisinde, Libya'da çözüme varılması için Muammer Kaddafi'nin iktidarı bırakması konusunda ısrarcı olunduğu belirtildi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani'nin okuduğu nihai bildiride, Libya'daki siyasi krizin çözümünü kolaylaştırmak için Kaddafi'nin iktidarı bırakmasının gerekli olduğunda ısrar edildiği belirtildi. 21 ülkeden dışişleri bakanı ve temsilcileri ile BM, AB, NATO, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri temsilcilerinin katıldığı Temas Grubu'nun, Kaddafi'nin iktidarda kalmasının krizin çözümüne zarar verecek nitelikte olduğunu düşündüğü ve Libya halkının kendi geleceği için karar vermesini sağlayacak küresel bir siyasi sürecin yolunu açmak için Kaddafi'nin iktidarı bırakmasının gerekli olduğunu vurguladığı kaydedildi. Kaddafi rejiminin tüm yasallığını kaybettiği ve iktidarı bırakması gerektiği, güçlerini kentlerden çekmesi, sivillere karşı şiddete derhal son vermesi ve tüm tutukluları serbest bırakması gerektiği belirtildi. Nihai bildiride ayrıca, Libya'daki muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) kaynak yaratmak için "geçici bir mali mekanizma" oluşturma kararı alındığı bildirildi. İngiltere daha önce, Libyalı muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kamu sektörü giderlerinin karşılanmasına destek amacıyla geçici mali mekanizma kurulması çağrısında bulunmuştu. Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe toplantının sonunda düzenlediği basın toplantısında, Temas Grubu'nun "Libya rejimine bağlı güçlerin ele geçirdikleri kentlerden çekilmeleri ve kışlalarına dönmeleri koşuluyla bir ateşkese doğru yönelmek istediğini" kaydetti.