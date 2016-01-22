TEM, yarın çift yönlü kapatılacak

TEM Otoyolu SEDAŞ'ın havai hat yenileme çalışmaları nedeniyle yarın çift yönlü olarak 2 saat boyunca aralıklarla kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun, üzerinden geçen havai hattın Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından yenilemesi çalışması nedeniyle yarın aralıklarla çift yönlü trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akyazı Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki TEM Otoyolu üzerinden geçen havai hatta SEDAŞ tarafından yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.



Çalışmaların, trafiğin aralıklıklarla kesilerek yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar 23 Ocak Cumartesi günü saat 07.00-09.00 saatleri arasında, 20'şer dakika aralıklı tamamlanacaktır. Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri SEDAŞ tarafından alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.