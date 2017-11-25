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TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme trafik kazası, 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun şöförü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti

25 Kasım 2017 06:17

Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun şöförü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, önünde giden otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil iki farklı araca çarparak durdu. Kaza sonrası hafriyat kamyonunun çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu\'nda ise uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Mahmutbey gişelerinden yaklaşık 3 kilometre sonrasında gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 23 LR 688 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden ve içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 59 UJ 357 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ve savrulan otomobil de seyir halindeki 2 farklı araca çarparak durdu. Kazaya karışan diğer 2 otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonunun çarptığı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, hafriyat kamyonunun çaprtığı araçta bulunan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. 

TEM OTOYOLU\'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürerek araç akışını kontrollü olarak sağladı. Hafriyat kamyon sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım ekipleri de otobanda kumlama çalışması yaparak yolu temizledi. Polis ekiplerinin tek şeride düşürdüğü yol daha sonra tamamen açıldı. 
Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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