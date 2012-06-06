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TEM otoyolunu trafiğe kapatan kazadan ilk görüntüler

Kocaeli TEM otoyolunda meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı

06 Haziran 2012 16:42

Kocaeli TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Gebze'den Adapazarı istikametine seyir halindeki Adapazarı-Gebze-Çayırova hattında çalışan Fatih Elfesiyah Sancak idaresindeki 34 BL 6136 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolu Bekirpaşa mevkiinde, tekerinin patlaması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 15 yolcu yollara saçıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi hastanelere götürüldü. Anneleri götürülen 3 çocuk gözyaşlarına boğuldu. "Anneme birşey olmadı değil mi?" diye ağlayan 7 yaşındaki Berke'yi polis ekipleri ve sağlık görevlileri teselli etti.

Kocaeli'deki hastanelere sevk edilen yaralıların isimleri şöyle: "Sevim Çobanoğlu, Ayşe Çobanoğlu, Sude Çobanoğlu, Buse Çobanoğlu, Berke Çobanoğlu, Hikmet Duman, Sedat Bayram Öznur Oğuz, Mustafa Çalış, Kenan Çetin, Kenan Gözütok, Bahar Akdaş ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi."

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul Ankara yönü trafiğe kapandı. Uzun kuyruğun oluştuğu otoyolda aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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