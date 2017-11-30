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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı

30 Kasım 2017 08:19

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. 
Kaza, TEM Otoyolu, Edirne istikameti Seyrantepe Mevkii\'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.  Kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 HJ 5931 plakalı otomobil, Seyrantepe’de bulunan Türk Telekom Spor Kompleksi kavşağında, önünde bulunan 34 JK 6964 plakalı araca arkadan çarptı. Arkadan gelen iki araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. 

ARABAYI BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI 
Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Polisi, kazayla ilgili bilgi toplarken 34 HJ 5931 plakalı aracın sürücüsüne ulaşamadı. İddiaya göre kazanın ardından otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. 

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE 
Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahaleleri 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza sırasında bulunduğu otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk da kafa travması geçirmiş olabileceği şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ancak bir bulguya rastlanılmadı. Yaralanan diğer iki kişi ise ambulanlarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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