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TEM Otoyolu'nda vinç devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Hakan KAYA- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolunda aydınlatma direklerinin bakımını yapan işçilerin bulunduğu vinç devrildi

15 Ekim 2017 04:28

Hakan KAYA- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolunda aydınlatma direklerinin bakımını yapan işçilerin bulunduğu vinç devrildi. Bir işçi öldü diğeri ise yaralandı. 
TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bayrampaşa Otogar ayrımında otoyoldaki aydınlatma direklerinin bakımını yapan işçilerin bulunduğu vinç henüz belirlenmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen vincin sepetinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Bir diğer işçi ise yaralandı. 
TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza nedeniye araç geçişine kapatıldı. Araçlar, Bayrampaşa Otogar ayrımına yönlendirildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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