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TEM OTOYOLUNDA VİNÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI(1)

DHA İSTANBUL - TEM OTOYOLUNDA VİNÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI(1) Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TEM Otoyolunda aydınlatma direklerinin bakımını yapan işçilerin bulunduğu vinç devrildi

15 Ekim 2017 03:46

DHA İSTANBUL - TEM OTOYOLUNDA VİNÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
TEM Otoyolunda aydınlatma direklerinin bakımını yapan işçilerin bulunduğu vinç devrildi. Bir işçi öldü diğeri ise yaralandı. 
TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bayrampaşa Otogar ayrımında otoyoldaki aydınlatma direklerinin bakımını yapan işçilerin bulunduğu vinç henüz belirlenmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen vincin sepetinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Bir diğer işçi ise yaralandı. 
TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza nedeniye araç geçişine kapatıldı. Araçlar, Bayrampaşa Otogar ayrımına yönlendirildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Devrilen vincin görüntüsü
-Yerdeki cesetten görüntü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar
 

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