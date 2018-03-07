T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı-1

  Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL,(DHA) TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı

07 Mart 2018 19:22

 

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL,(DHA)
TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle TEM\'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. 
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik durma noktasına geldi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi\'nden yapılan açıklamada \"TEM İstoç- Mahmutbey gişeler yönünde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalıdır\" denildi. 

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YangınTEMEdirneBüyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol MerkeziMahmutbey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24