Sahipsiz motosiklet polisi alarma geçirdi; bomba süsü verilmiş düzenek fünyeyle patlatıldı

TEM Otoyolu'nun Maslak kesiminde, Harp Akademileri Tüneli'ne bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Üzerinde bomba süsü verilmiş düzenek bulunan motosiklet fünyeyle patlatıldı

DHA'daki habere göre, olay dün (20 Nisan 2016) akşam saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Otoyolun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden araç sürücüleri, tünel içinde terk edilmiş bir motosiklet olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri motosikletin üzerinde bomba süsü verilmiş düzenek olduğunu görünce, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Bu sırada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki 2 şerit güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı polis, fünye yardımıyla motosikleti kontrollü bir şekilde patlattı. Yakıt deposu parçalanan motosiklet bir anda alev aldı. Bomba imha ekipleri yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı araştırmanın ardından motosiklet olay yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Emniyet’ten açıklama

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Maslak yol ayrımında bulunan köprü altında terk edilmiş halde bir motosiklet bulunmuş, motosiklet üzerinde dışarıdan görünür şekilde bir çakmak tüpü olduğunun anlaşılması üzerine, durum şüpheli bulunarak olay yerine uzman ekipler çağrılmış ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Uzman ekipler tarafından çakmak tüpü fünye ile patlatılmak suretiyle etkisiz hale getirilmiş ve çakmak tüpünden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır" denildi.