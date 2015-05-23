TEM otoyolunda kaza, trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu, trafik felç oldu. Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Devrilen kamyon ve kasasındaki hafriyat, 3 şeridin kapanmasına neden oldu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken TEM'de trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Bahçeşehir'e kadar uzadı. Devrilen kamyon ile yola dökülen hafriyatın kaldırılmasının ardından yol saat 10.40 sıralarında trafiğe açıldı.

Kağıthane’de ise aşırı hız yapan otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki kadın sürücü, itfaiyenin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Demet Altuntaş’ın yönetimindeki 34 DC 9330 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Demet Altuntaş araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Altuntaş’ı uzun uğraşlar sonucunda çıkardı. İsmi öğrenilemeyen diğer 2 yaralı ambulans içerisinde ayakta tedavi altına alındı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.