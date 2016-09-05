TEM Otoyolu'nda iki günlük çalışma

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu batı kavşağı, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu Ankara istikametinin Bolu batı kavşağında yol bakım çalışması başlattı.
Aydınlatma direği değişiminin yapıldığı kavşağın otoyol çıkışı 2 gün süreyle trafiğe kapalı olacak.
Otoyolun bu bölümü, bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından yarın akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılacak.
Sürücüler, söz konusu kavşağın kapatılması nedeniyle Abant kavşağında bulunan uyarı levhalarıyla bilgilendirildi.
Karayolları yetkilileri, otoyolda seyreden sürücülere, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.