TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için son gün yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

TEM Kocaeli kesimindeki bazı noktalarda yoğunluk nedeniyle araçlar 'dur kalk' ilerliyor. Trafik ekipleri, olası aksaklıklara müdahale etmek için ve sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarmak için otoyol ve D-100 kara yolunda belirli aralıklarla konuşlandı.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için bugün izne çıkanlar, mesainin bitimiyle yollara düştü. Sürücüler, otoyolun belirli kesimlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Otoyolun Kocaeli kesiminde İzmit Batı Girişinden itibarende yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İzmit Batı Kavşağı'ndan itibaren sürücüler adeta 'dur kalk' ilerliyor. Batı girişi mevkinden itibaren Kandıra Kavşağı'na kadar yolda viyadük ve tünel sayısının fazla olması, yolun zaman zaman 3 şeritten 2 şeride düşmesi, trafik akışını zaman zaman durma noktasına getiriyor. Ankara yönünden İstanbul istikametine ise akıcı bir trafik olduğu gözlendi.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada da, trafik akışının düzenli sağlanması için özellikle bayram öncesi ve dönüş sırasında D-100 ve ’Yalova Yolu’ olarak da bilinen D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacağı, riskli noktalarda ekip bulundurulacağı, TEM Otoyolunda da bayram öncesi İstanbul-Ankara yönünde bayram sonrası Ankara-İstanbul yönünde her 10 kilometrede bir ekip bulundurulacağı bildirilmişti.