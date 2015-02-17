TEM otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Kar yağışı ve don sebebiyle TEM otoyolunun Mahmutbey-Çatalca arasında zaman zaman aksamalar olduğu için sürücülerin E-5 istikametine yönlendirildiği bildirildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve don sebebiyle TEM otoyolunun Mahmutbey-Çatalca arasında kalan bölümlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, bu mevkideki araçların E-5 istikametine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Sürücülerimizin duyarlı olmaları, trafik ikaz ve işaretlerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir" denildi.