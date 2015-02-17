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TEM otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle TEM otoyolunu tedbir amaçlı trafiğe kapattı

17 Şubat 2015 23:55

Kar yağışı ve don sebebiyle TEM otoyolunun Mahmutbey-Çatalca arasında zaman zaman aksamalar olduğu için sürücülerin E-5 istikametine yönlendirildiği bildirildi. 
 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve don sebebiyle TEM otoyolunun Mahmutbey-Çatalca arasında kalan bölümlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geldiği belirtildi.
 
Açıklamada, bu mevkideki araçların E-5 istikametine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Sürücülerimizin duyarlı olmaları, trafik ikaz ve işaretlerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

 

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