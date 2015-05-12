TEM otoyolu 16 gün ulaşıma kapatılacak

TEM otoyolunun Gebze-Orhangazi kesiminde başlanan üst yapı çalışması kapsamında, Gebze köprülü kavşağı Ankara yönü TEM katılım yolu 13-29 Mayıs'ta ulaşıma kapatılacak.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, otoyolun Gebze-Orhangazi kesiminde 20 Mart'ta başlanan üst yapı çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Söz konusu çalışmalar kapsamında Gebze gişelerden TEM otoyoluna girildikten sonra otoyolun Gebze köprülü kavşağında Ankara yönü TEM katılım yolu, Çarşamba günü 08.00'de trafiğe kapatılacaktır. Ankara yönüne gidecek sürücüler için gişelere gelmeden D-100 kara yolu üzerindeki Gebze kavşağında gerekli trafik işaretlemesi ve bilgilendirme yapılacaktır. Çalışmalar 29 Mayıs Cuma günü 08.00'de tamamlanacaktır. Çalışmalar sırasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak olup, trafik işaretlemeleri yapılacaktır."