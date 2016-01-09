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TEM otoyolu kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu

Ceset, köpek gezdiren bir kişinin ihbarı üzerine bulundu

09 Ocak 2016 23:40

İstanbul Kağıthane'de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Kimliği öğrenilemeyen erkek cesedi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Kağıthane, TEM otoyolu üzerinde bulunan Sadabad 2 Viyadüğü altında akşam saatlerinde köpeklerini gezdiren şantiye işçisi hareketsiz bir kişinin olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği öğrenilemeyen erkek cesedi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köpeklerini gezdirirken cesedi bulan şantiye işçisi Sadık Ezber, "Ben akşam saatlerinde köpeklerimi gezdiriyordum. Köpekler yerde yatan adamın başına gidince ben yerde yatan kişinin uyuduğunu düşünerek korkma diye bağırdım. Eli beyazdı. Elini görünce fazla yaklaşmadım. Olayı polislere bildirdim. Polisler geldi baktılar ki ölmüş" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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