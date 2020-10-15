TEM Otoyolu kapandı, Bolu Dağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli Ankara istikametinin kapatılmasının ardından Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu Bolu Dağı mevkinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Karayolları ekipleri tarafından bakım onarım nedeniyle 34 gün süreyle bakıma alındı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmada tünel viyadükleri derz yenileme ve bakım çalışması başladı. Bakım nedeniyle Bolu Dağı tünelinin Ankara istikameti ise Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Türkiye’nin araç yoğunluğunun büyük kısmını oluşturan Bolu Dağı Tünelinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte araçlar Kaynaşlı gişelerden itibaren D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine verildi. 2 Şeritli olan D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi akşam saatlerinde araç yoğunluğunu kaldırmayınca araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bolu Abant TEM Otoyol gişelerinden başlayan araç kuyruğu Düzce’de Kaynaşlı ilçesine kadar uzadı.

Özellikle akşam saatlerinde başlayan yoğunlukta ağır tonajlı araçlar ve mesai bitimi ile yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunlukta, ucu bucağı görünmeyen araç kuyruğu oluştu. (İHA)