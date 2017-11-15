TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda kaza: Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı
15 Kasım 2017 18:05
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.
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