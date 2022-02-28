TEM'de metal ve sac yüklü TIR devrildi; yol trafiğe kapandı

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

TIR devrilerek yan yattı

Kaza, Sancaktepe TEM otoyolunda Ankara istikametinde saat 16.15 sırlarında meydana geldi. Mercedes marka 34 UV 1360 plakalı tır sürücüsü Nuh Ali Kızıltoprak, iddiaya göre yolda başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR yola devrilerek yan yattı. TIR dorsesindeki sac ve metal parçaları yola saçıldı. Saçılan parçalar o esnada seyir halinde olan bir servis minibüsü ile otomobile de çarparak hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Yola saçılan sac parçaları nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı. Yoldaki temizleme çalışmaları ve devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, yolda devrilen TIR ve yola saçılan sac parçaları drone ile görüntülendi.