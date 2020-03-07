TEM'de makas atarken lüks aracı hurdaya döndü

TEM Otoyolu'nda bir otomobille yarış yaptığı iddia edilen lüks otomobil önünde seyreden taksiye, taksi ise önce bir otomobile sonra ise bariyerlere çarptı.

Kâğıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Ankara istikametinde meydana gelen olayda, iddiaya göre lüks bir otomobil, plakası alınamayan başka bir otomobil ile TEM'de yarışırken makas attığı sırada önünde seyir halinde bulunan 34 TJJ 57 plakalı taksiye çarptı.



Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önce 35 V 9217 plakalı otomobile çarptı ardından da yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.

Kazaya sebep olan lüks otomobil ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazaya karışan 3 otomobille maddi hasar meydana gelirken takside bulunan bir yolcu yaralandı.



Lüks otomobilin yarıştığı bir otomobilin ise kaçtığı iddia edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde ambulansta tedavi edildi. (DHA)