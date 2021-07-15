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TEM'de bayram yoğunluğu

15 Temmuz 2021 11:16

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yoğunluğuk Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttı.

D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. (AA)

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