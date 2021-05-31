TEM'de zincirleme kaza: 30'dan fazla araç birbirine girdi; 20 kişi yaralandı

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da içinde olduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi. 20 kişinin yaralandığı kazada İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılmaya devam ederken, Ankara istikameti trafiğe açıldı.

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR’ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR’ların da olduğu 30’dan fazla araç ise birbirine girdi. Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.