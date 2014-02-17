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Terörle Mücadele Daire Başkanı Ünal Acar istifa etti

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Ünal Acar istifa etti

17 Şubat 2014 15:14

17 Aralık operasyonunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Daire Başkanlığına atanan Ünal Acar, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

hurriyet.com.tr'den Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, büyük rüşvet operasyonunun ardından görevden alınan Cihangir Çelik’in yerine atanan Acar, 14 Şubat’ta istifa dilekçesini sundu. Görevden azlini isteyen Acar, ardından izne ayrıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Acar’ın dilekçesini işleme koyarak istifasını kabul etti. Acar’ın yer değişikliği ve görevden almalarla ilgili bildirilen isimlere tepki gösterdiği öğrenildi. Acar, yürütülen soruşturma nedeniyle rahatsızlığını dile getirdiği de aktarıldı.

17 Aralık’ta başlayan operasyonunun ardından başta KOM ve TEM olmak üzere daire başkanlıklarında soruşturma başlatılmıştı. Müfettişler TEM ve KOM’da geriye dönük yapılan soruşturmalar, dinlemeyle teknik takip dosyalarını incelemeye almıştı. Soruşturma devam ederken Acar’ın istifa etmesi dikkat çekti.

 

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