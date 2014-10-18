Telsizi var diye gözaltına alındı, ölen yokken cinayetten tutuklandı!

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Kobanê gösterileri sırasında polis ilçe belediyesinde görev yapan zabıta Abdulaziz Adıyaman’ı, üzerinde resmi kıyafeti olduğu halde, elinde bulunduğu için “Sen bizi telsizle göstericilere anons mu ediyorsun?” diyerek, gözaltına aldı. Polis amirliğinde tartaklanan sekiz çocuk babası Adıyaman, “yasadışı gösteri suçundan” savcılığa sevk edildi. Dahası, Çaldıran’daki gösterilerde hiç kimse hayatını kaybetmediği halde zabıta Adıyaman ve yedi kişi, “kasten cinayet” suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

Türkiye’nin Kobanê gösterileri ile çalkalandığı günlerde, 8 Ekim’de, Van’ın Çaldıran ilçesinde de halk sokağa çıkmıştı. Çaldıran Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan 48 yaşındaki Abdulaziz Adıyaman da o gün resmi kıyafetiyle çarşıya gitti. Adıyaman, gösterilerin sürdüğü Merkez Camisi’nin avlusunda durmaktayken, polisler tarafından gözaltına alındı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, polis M.Ç., savcılıkta alınan ifadesinde, Adıyaman’ın polislere bakarak, telsiziyle bir şeyler konuştuğunu gördüklerini savunarak, “Bizim hakkımızda bilgi verdiğini düşünerek yanına gittiğimizde hızla uzaklaşmaya ve kaçmaya çalıştı” dedi. Bunun üzerine Adıyaman’ı kovaladıklarını anlatan M.Ç., “Arkadaşlarımızla şahsı yakaladık. Telsizle kime bilgi verdiğini ve yerimizi göstericilere söyleyip söylemediğini sorduk. ‘Bana kimse karışamaz, ben zabıtayım, olaylarla bilgi vermek zorundayım’ dedi. Kime bilgi verdiğini sorduk. Bana bilgi vermek zorunda olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis merkezi amirliğine getirdik” dedi.

Emniyet’te, Adıyaman’ın da aralarında olduğu sekiz kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet savıyla fezleke düzenlenerek, şüpheliler savcılığa sevk edildi. 48 yaşındaki Adıyaman, savcılıkta alınan ifadesinde, olay günü namaz kılmak amacıyla camiye gittiğini ve bu sırada gözaltına alındığını belirterek, “Bana ‘Şerefsiz sen telsizle anons mu yapıyorsun?’ dedi. ‘Telsizle anons yapacak kadar karaktersiz değilim’ dedim. Zaten telsiz de çalışmıyordu. Sistem kapalıydı” dedi. Adıyaman, amirliğin merdiveninden çıkarken bir polisin, elindeki mavi bidondan bir peçete üzerine sıvı döktüğünü, daha sonra peçeteyi de kendisinin üzerine sürdüğünü iddia etti. Adıyaman, “Delilleri şu an üzerimdedir. Atletimi çöpün içerisine attım. Ben olaylara karışmadım” dedi. Avukatı Kudbetin Fırtına da Adıyaman’ın kalp hastası olduğu halde polis amirliğinde “Geber” denilerek dövüldüğünü savundu. Fırtına, atletin ve zabıta gömleğinin saklanarak, incelenmesini istedi.

Savcılık, “silahlı örgüt üyeliği ve görevli memura diren” iddiasıyla Adıyaman ve yedi kişiyi Çaldıran Sulh Ceza Mahkemesi’nde sevk etti. Hakimlik, ilçedeki gösterilerde hiç kimse ölmemesine rağmen kasten cinayet iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.