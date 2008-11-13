Tello'ya milli davet



Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından, eski performansına kavuşan Beşiktaşlı Rodrigo Tello, Şili Milli Takımı'nın İspanya ile yapacağı maçın kadrosuna davet edildi.





Beşiktaş'a 2007-2008 sezonu başında transfer olan ve siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana sadece 20 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Türkiye-Şili özel maçında milli takım kadrosuna alınan Rodrigo Tello, milli takım kadrosuna yeniden girmeyi başardı.



Mustafa Denizli'nin Beşiktaş teknik direktörü olmasının ardından performansı yükselen ve iyi bir grafik yakalayan Tello, Şili'nin 19 Kasım'da İspanya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna seçildi.



Karşılaşma Nihat Kahveci'nin formasını giydiği Villarreal takımının maçlarını oynadığı El Madrigal Stadı'nda oynanacak.

