T24 LogoT24 Logo
Spor

Tello'ya milli davet

Beşiktaşlı Rodrigo Tello, Şili Milli Takımı'nın İspanya ile yapacağı maçın kadrosuna davet edildi.

13 Kasım 2008 02:00


Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından, eski performansına kavuşan Beşiktaşlı Rodrigo Tello, Şili Milli Takımı'nın İspanya ile yapacağı maçın kadrosuna davet edildi.


Beşiktaş'a 2007-2008 sezonu başında transfer olan ve siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana sadece 20 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Türkiye-Şili özel maçında milli takım kadrosuna alınan Rodrigo Tello, milli takım kadrosuna yeniden girmeyi başardı.

Mustafa Denizli'nin Beşiktaş teknik direktörü olmasının ardından performansı yükselen ve iyi bir grafik yakalayan Tello, Şili'nin 19 Kasım'da İspanya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna seçildi.

Karşılaşma Nihat Kahveci'nin formasını giydiği Villarreal takımının maçlarını oynadığı El Madrigal Stadı'nda oynanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24