Tello'ya Denizli etkisi



Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Rodrigo Alvaro Tello, Mustafa Denizli'nin takımın başına gelmesiyle birlikte son üç resmi maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.





Sezonun ilk haftalarında ortaya koyduğu performansla eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş'lı Rodrigo Alvaro Tello, Denizli'nin oyun sisteminde eskiye oranla daha başarılı bir performans ortaya koydu.



Siyah-beyazıl kulübe geldiği ilk dönemlerde sergilediği oyunla isabetli bir transfer olduğunu gösteren Tello, bu sezonun başında ise kendisinden beklenenin uzağında kaldı. Sezonun ilk maçlarında sadece UEFA Kupası'nda Bosna-Hersek'in Siroki Brijeg takımı karşısında 1 gol atıp, 1 de gol pası veren deneyimli oyuncu, Ertuğrul Sağlam döneminde özellikle defansa dönük oynamaktan dolayı fazla varlık gösteremedi.



Performansında düşüş yaşayan Tello, Mustafa Denizli'nin takımın başına geçip oyun sisteminin tamamen değişmesiyle skora katkı yapmaya başladı.



3 MAÇTA 2 GOL

Tello, uzun bir süre yaşadığı suskunluğun ardından Mustafa Denizli'nin ilk maçı olan Gençlerbirliği karşısında 1 gol atma başarısı gösterdi.



Son 3 maçta önde oynayan ve rakip kaleye daha fazla gitme fırsatı bulan Tello, yeni oyun sisteminin kendisine yaradığını performansıyla ortaya koydu.



Denizli döneminde Beşiktaş şu ana dek 3 resmi karşılaşmaya çıkarken, Şilili oyuncu bu süreçte 2 gol attı. Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği maçındaki golüyle olumlu sinyaller veren siyah-beyazlı oyuncu, Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor maçında oyuna ikinci yarıda girmesine rağmen takımının son golüne imzasını attı.



Tello, attığı bu iki golün yanı sıra, Gençlerbirliği ve Antalyaspor maçında da 1'er asist yaparak takımının bulduğu diğer gollere de katkı yaptı.



Bu arada Şilili oyuncu, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, ''Yeni oyun sisteminde biraz daha rahatladık. Kendimizi daha özgür hissediyoruz. Özgür oynamamız, takım için iyi bir şey'' diyerek, yeni oyun sistemine karşı memnuniyetini ifade etti.



