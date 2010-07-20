-TELLO'DAN ES ES'E 3 YILLIK SÖZLEŞME ESKİŞEHİR (A.A) - 20.07.2010 - Rodrigo Tello kendisini 3 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan sözleşmeyi imzaladı. Eskişehirspor Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, yazılı açıklamasında, kulüp başkanı Halil Ünal ve icra kurulu başkanı Murat Çetintaş'ın, Tello'nun transferi için İstanbul'da bulunduklarını kaydetti. Yapılan görüşmeler sonucu Tello'nun, başkanı Ünal ve icra kurulu başkanı Çetintaş ile İstanbul'da 3 yıllık sözleşmeyi imzaladığını ifade eden Şahbaz, yıldız futbolcu Tello'nun yarın takımın Avusturya kampına katılacağını belirtti.