Tello: Yenilmektense beraberlik daha iyi

Beşiktaşlı futbolcu Rodrigo Tello, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç ile ilgili olarak, "Maç berabere bitti, yenilebilirdik de yenebilirdik de. Tabii ki yenilmekten daha iyi bir sonuç bir puan" dedi.



Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Tello, maçın ardından yaptığı açıklamada, her iki takımın da bugün kontrollü oynadığını, hata yapmamak için takımların birbirini çok iyi kontrol ettiğini söyledi.



Yapılan en ufak hatanın maçın sonucunu etkileyeceğini ifade eden Tello, "İki takım da bunun farkındaydı. Maç berabere bitti, yenilebilirdik de yenebilirdik de. Tabii ki yenilmekten daha iyi bir sonuç bir puan. Önümüzde daha 9 maç var, bu 9 maçta ben çok şeyin değişeceğine inanıyorum" dedi.



Delgado'nun oynamadığı maçlarda daha fazla sorumluluk aldığının, orta alanda takımı yönettiğinin belirtilmesi üzerine Tello, normalde oynamadığı bir pozisyonda görev yaptığını, ancak kendi mevkisinde oynadığı kadar bu pozisyonda da başarılı olduğuna inandığını söyledi.



Tello, "Ben orada oynamışım ya da başka bir yerde oynamışım önemli değil, ben her zaman elimden gelenin en iyisini takımım adına koymak istiyorum" dedi.



Bu durumu kişi olarak değerlendirmemek gerektiğini ifade eden Tello, takım oyunu oynadıklarını ve takım halinde başarı için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Beşiktaşlı oyuncu İbrahim Toraman da hem kendilerinin, hem de Sivasspor'un iyi mücadele ettiğini belirtti.



Sivas'a 3 puan için geldiklerini, ancak 1 puanla döndüklerini belirten Toraman, yollarına devam ettiklerini, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.



Milli takıma çağrılmasının beklendiğinin, ancak kadroya alınmadığının belirtilmesi üzerine Toraman, "Benim vicdanım rahat, herkesin vicdanı rahatsa sorun yok" dedi.



Bu sözleriyle bir ismi ima edip etmediğinin sorulması üzerine Toraman, kesinlikle birini ima etmek istemediğini belirterek, "Yukarıda Allah var, ben işimi yapıyorum, vicdanım rahat, herkesin vicdanı da rahatsa sorun yok zaten" dedi.



Sivaslı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Toraman, Sivasspor'un başarısıyla gurur duyduğunu, kendisinin de 58 numaralı formayı giydiğini belirterek, ailesinin yaşadığı, memleketi olan şehrin takımına başarılardiledi.

