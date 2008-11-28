Tello oynuyor



Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını bu akşam yapacak ve kampa girecek.



Siyah Beyazlı takımda derbi karşılaşması öncesi sol üst adalesinde sakatlığı bulunan Tello'nun durumunun düzeldiği ve ağrılarının azaldığı öğrenilirken, bu futbolcunun Fenerbahçe karşısında forma giymesi bekleniyor.



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin zorlu maçta nasıl bir diziliş ve nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı ise netlik kazanmadı. Hafta boyu yapılan antrenmanlarda as kadro, yedek kadro ayrımı yapmadan tüm futbolcularını ilk 11'de şans verecek bir şekilde hazırlayan tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe maçında sahaya süreceği ilk 11'i yarın açıklayacağı öğrenildi.



Sahaya süreceği ilk 11'ini karşılaşmaya saatler kala futbolcularına açıklayacağı öğrenilen tecrübeli teknik adamın, hafta boyu sergilediği rahat tavırların da oyuncuları üzerinde olumlu etki bıraktığı kaydedildi.

