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Spor

Tello Eskişehirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Rodrigo Tello, Eskişehirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Temmuz 2010 03:00

T24 - Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Rodrigo Tello, Eskişehirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanını boşaltmak için yollarını ayırmak istediği Şilili oyuncu Tello, Eskişehirspor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Çek futbolcu Zapotocny için de iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Bernd Schuster'in kadroda düşünmediği futbolculardan şilili Rodrggo Tello, Eskişehirspor ile 3 yıllığına anlaştı.

Beşiktaş'ın eski kaptanı ve teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı kırmızı-siyahlılar, yıllık 1 milyon euro verecekleri Tello'yu bonservisiyle aldı. Şilili futbolcunun yarın kampa katılacağı bildirildi. Bu arada Eskişehirspor, Beşiktaş'ın geçen yıl Bursaspor'a kiralık gönderdiği bir diğer oyuncu Zapotocny için de görüşmeleri sürdürüyor. Anlaşmanın her an sağlanabileceği bildirildi.

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