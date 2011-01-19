-TELİF HAKLARI İÇİN G-20 ZİRVESİ PARİS (A.A) - 19.01.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, internetteki telif haklarının korunması için G8-G20 bünyesinde bir özel zirve düzenlenmesini önerdi. Fransa'da eğitim ve kültür dünyasının önemli temsilcileriyle yeni yıl kutlamaları çerçevesinde bir araya gelen Sarkozy, Fransa'nın G-20 dönem başkanı olarak, internette telif haklarının korunması konusuna önem verdiğini vurguladı. ''Amaçlarının internet kullanımını denetlemek değil, internetin daha medeni şekilde kullanımını sağlamak olduğunu'' ifade eden Sarkozy, ''Sanatçıların ve kültür adamlarının eserlerinin telif hakkı ödenmeden kullanılmasına karşı olduklarını'' söyledi. Sarkozy, bu tür bir uygulamanın herkesin çıkarına olduğunu belirtti.