TeliaSonera ve Altimo'nun Türkleri tasfiye planı

T24 - TeliaSonera ve SHIFT adlı Türk danışmanlık firması arasındaki sözleşme büyük planı gözler önüne serdi. Yapılan anlaşmaya göre TeliaSonera, SHIFT'e BTK, SPK ve Rekabet Kurumu'ndan alınacak her onay için 313'er bin dolar ödeyecek. Tüm bunlar sağlandıktan sonra TeliaSonera Turkcell'i ele geçirirse, SHIFT'e ödenen toplam tutar 1.65 milyon dolara ulaşacak



Rus Altimo ile İsveçli TeliaSonera'nın Turkcell'i ele geçirme planlarına ilişkin akıl almaz belgeler su yüzüne çıktı. Her fırsatta Turkcell'i ele geçirme niyetleri olmadığını belirterek tüm Türkiye'ye yalan söyleyen iki ortağın, bir iletişim danışmanlığı firmasıyla anlaşarak, Turkcell'in tam kontrolünün sağlanması için destek aldığı ortaya çıktı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ele geçirilen belgelere göre, Turkcell'in İsveçli ortağı TeliaSonera 1 Temmuz 2010 tarihinde Strateji Hedef İletişim Farklılaştırma Tanıtım Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. (SHIFT) şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın ilk maddesi sözleşmenin amacına ilişkin. Sözleşmenin bu maddesinde aynen şu ifadeler yer alıyor: 'Bu projenin amacı, Rus Alfa Grubu ve onun telekom şirketi Altimo'yla birlikte, hisselerini yeni bir şirkete devrederek Turkcell'deki haklarını birleştirmeyi amaçlayan TeliaSonera'ya destek sağlamak ve TeliaSonera'nın Turkcell'i tamamen kontrol altına alarak ele geçirmesini sağlamaktır. Bu aşamada SHIFT, TeliaSonera Danışmanı sıfatıyla, şirkete dışarıdan iletişim desteği verecektir.' Sözleşmenin amacına ilişkin maddede de açık açık belirtildiği gibi, TeliaSonera, Turkcell'i ele geçirmek için bir iletişim danışmanlığı firmasıyla anlaşma imzalamış. 'Amaçlar' kısmında başka herhangi bir madde yok. Yani sözleşmenin tek amacı var: TeliaSonera'nın Turkcell'i ele geçirmesini sağlamak...





'BAĞIMSIZ ÜYE' YALAN ÇIKTI



RUS Altimo da geçtiğimiz haftalarda yine birkaç Türk gazeteciyi Rusya'da ağırladı: Amaç Türk kamuoyunu Turkcell'i ele geçirmeye niyetleri olmadığına inandırmaktı. Burada konuşan Altimo CEO'su Reznikovich, bugüne kadar hiçbir şirketi kontrol etmediklerini söyledi ve ekledi: 'Biz girdiğimiz hiçbir şirkette kontrolü ele geçirmek istemiyoruz. Turkcell'de tek istediğimiz bağımsız ve bütün büyük ortakların etkin olduğu bir yönetimdir. Amaç şirket kontrolü değil bağımsız yönetim.'







DEVLETE 'ANAHTAR MESAJ' VERECEKLERMİŞ



Sözleşmenin ikinci maddesi SHIFT'in ne gibi hizmetler sunacağına ilişkin hükümler içeriyor. Burada da ilginç noktalar öne çıkıyor. Hiç yorum katmadan aynen yayımlıyoruz:



Yukarıda belirtilen amaç için (Tek amaç var; Turkcell'i ele geçirmek) iletişim stratejileri geliştirilmesine danışmanlık ederek yarıdmcı olmak. l ANAHTAR mesajlar geliştirmek ve TeliaSonera için bunları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'na iletmek.



İletişim stratejisi ve planını yayma ve uygulama



Projelere müdahil olan üçüncü kişileri kontrol altında tutmak. Bu bölümdeki en çarpıcı hüküm şüphesiz 'anahtar mesajlar geliştirmek' kısmı. Bu anlaşmayla TeliaSonera, resmen Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına kendi istediği ve amacına uygun mesajların iletilmesini garanti altına almaya çalışıyor.



Raporlar Tero Kivisaari'ye...



Gelelim üçüncü maddeye... Sözleşmenin üçüncü maddesi, SHIFT'in yapacağı hizmetleri gerçekleştirirken, ne gibi yollar izleneceğinin çerçevesini çiziyor. İlk birkaç hüküm anlaşmanın ruhuna oldukça uygun; strateji geliştirilmesi, iletişim planlaması yapılması, bu planların uygulanması... Son hüküm ise raporlamaya ilişkin. Buna göre gerekli olduğu tüm durumlarda SHIFT, TeliaSonera'ya bir 'Durum Analizi Raporu' ve her çeyrekte, projenin ne durumda olduğuna dair bir 'İlerleme Raporu' sunacak. Ve bu raporlar direkt TeliaSonera'nın Avrasya Başkanı ve Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Tero Kivisaari'ye verilecek.





NYBERG VE REZNIKOVICH'İN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI,



TEK HEDEF TÜRKLERİ TASFİYE ETMEK



Türkiye'de kamuoyu yaratmak için geçtiğimiz aylarda birkaç Türk gazeteciyi İsveç'te genel merkezde ağırlayan, TeliaSonera CEO'su Lars Nyberg, burada 'Rus ortağımız Altimo ile anlaştık. Turkcell'i ele geçirmekte kararlıyız' demişti. Fakat Türkiye'den çok yoğun bir tepki alan Nyberg, günden güne bu açıklamalarını yumuşatmaya başladı. Belgelerin ortaya çıkmasından saatler önce Nyberg, o bildik açıklamasını tekrarladı: 'Yönetim kurulunun çalışması için bağımsız üye sayısı artmalı. Yönetim Kurulu Başkanı Williams'ı bağımsız üye ile değiştirmek istiyoruz. Turkcell'i ele geçirmek istemiyoruz. Uzlaşma sorununu Cumhurbaşkanı Gül ile de görüştüm.'





Devletten alınacak her onay için ayrı prim verilecek!



SÖZLEŞMEYE göre SHIFT, devlet kurumlarından alınacak onaylara bağlı olarak her hedefte belirli bir para alacak. Anlaşmada onay vermesi gereken bütün kurumlar ve bu kurumların onayı halinde ne kadar bonus verileceği belirtilmiş. İşte tüyler ürperten, bu kadarına pes dedirten anlaşma:



BTK'nın onayı: 313.500 dolar l SPK'nın onayı: 313.500 dolar

Rekabet Kurumu'nun onayı: 313.500 dolar

Turkcell tamamen ele geçirilirse, 313.500 dolar daha...

Geçerliliği 18 ay ama isteğe bağlı uzatmak mümkün



Anlaşmadaki dördüncü madde sözleşmenin süresini belirtiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi anlaşma iki taraf arasında 1 Temmuz 2010 tarihinde imzalanmış. Sözleşmeye göre anlaşma 18 ay boyunca geçerli olacak. Fakat 18 aylık sürenin sonuna gelindiğinde, her iki taraftan biri 15 gün önceden 'Ben artık bu anlaşmaya taraf olmak istemiyorum' demezse, 1 ay boyunca uzayacak. Yani görünürde 18 ay geçerli olacak plana Turkcell ele geçirilinceye kadar devam edilecek.