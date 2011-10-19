Televizyonlar programlarını iptal etmeye başladı

T24 - ATV'nin komedi dizisi "Çocuklar Duymasın"ın bu akşam yayınlanmayacağı haberini Birol Güven, Twitter üzerinden duyurmuştu.



ATV, Esra Erol'la Evlen Benimle programını da akıştan çıkardı.



Benzer şekilde, CNN Türk'te yayınlanan "Mesut Yar ile Burada Laf Çok" programının bu akşamki yayını da iptal edildi.



Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:



CNNTURK_program Bu gece 23.45’te akışta görünen Mesut Yar ile Burada Laf Çok programı Hakkari’deki saldırı nedeniyle yayınlanmayacaktır.



BEST FM ise yas ilan ederek radyo yayınını durdurdu.







