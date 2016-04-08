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Televizyon programında 3 TL karşılığında Kabe'den dua!

Son Hedef TV'de SMS karşılığında Kabe'den dua edileceği duyuruldu

08 Nisan 2016 20:51

Son Hedef TV'de Feyzullah Koç'un sunduğu programda 3 TL karşılığında sms'le dua edileceği duyuruldu. Müslümanların kutsal kabul ettiği Kabe'den yapılan duaların, SMS gönderenlerin isimleri adına okunacağı belirtildi. Son Hedef TV, TÜRKSAT'tan çıkarılan Samanyolu TV'nin frekansından yayın yapıyor. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uydudan yayın yapan Son Hedef TV'de Feyzullah Koç tarafından hazırlanan Feyz-i Muhabbet Medresesi adlı programda, Müslümanların kutsal kabul ettiği Kabe'den dua isteyen vatandaşların dualarını yazarak mesaj yoluyla göndermeleri istendi.

'Bu gece teheccütte Kabe’den dua yapılacak dua isteyenler sıkıntısı olanlar yazsınlar - KABE yaz bir boşluk bırak mesajını 3929’a gönder'  tanıtımıyla yapılan duyuruda, dua isteyenlerin mesaj başına 3 TL ücret ödemeleri gerektiği belirtildi.

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