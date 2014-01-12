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Televizyonda hükümeti eleştiren Yeni Şafak yazarı kovuldu

Bir televizyon programında söylediği 'sözler' bir gazeteciyi daha işinden etti. Yeni Şafak gazetesi yönetim bir yazarla yollarını ayırdı

12 Ocak 2014 10:46

Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı ve haftalık söyleşiler yapan Murat Aksoy'un işine son verildi. Aksoy ayrılığı, Twitter hesabından attığı, "Gelen telefon ve twitler konusunda kısa bir not; Yeni Şafak'la yollarımızı ayırdık. Trablusgarp" mesajıyla duyurdu.

CNN Türk'te '5N1K' programının sunucusu Cüneyt Özdemir ise Murat Aksoy'un işine '5N1K' programında söylediklerinden dolayı son verildiğini belirtti. Özdemir konuyla ilgili olarak şu tiviti attı: "Yeni Şafak gazetesi yazarı Murat Aksoy 5n1k'daki söylediklerinden dolayı gazeteden kovulmuş. İleri demokrasi !"

Aksoy, 17 Aralık operasyonunun ardından emniyet - yargı krizinin, bakanların istifalarının konuşulduğu programda devletin çöktüğünü ve hükümetin siyasi krizi yönetemediğini belirtmişti. 

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