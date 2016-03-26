Televizyonda eski çalışanını gören patron, 36 yıl sonra borcunu ödedi

Aydın'da 36 yıl önce çalıştığı inşaat işinden 4 günlük alacağı kalan Mehmet Vergili, yıllar sonra kendisini televizyonda gören eski patronunun kalan ücreti göndermesiyle şaşkına döndü. Aydın Çevre Kültür Derneği (AYÇEP) Başkanı olan, emekli Mehmet Vergili, kalan alacağına kavuşmasının ardından "İnsanlık ölmemiş" dedi.

Aydın'da yaşayan AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, gençlik yıllarında Ankara'da çalıştığı inşaat işinden hakettiği parayı 36 yıl sonra kazandı. Gençlik yıllarında taşeron bir inşaat firmasında çalıştığını belirten Mehmet Vergili, hiç beklenmedik bir anda eksik kalan yevmiyesine kavuştuğunu söyleyerek, "1980 yılında inşaatlarda haftada dört gün çalışarak harçlığımı çıkarıyordum. O zamanlar sağ-sol çatışmaları had safhadaydı. 12 Eylül darbesiyle Mamak Cezaevi'ne atıldım. Yanında çalıştığım Çorumlu Kemal Serinci'den 4 yevmiye alacağım kalmıştı. O da beni aramış ama bizi hapiste kimseyle görüştürmedikleri için bana parayı getirememiş. Ardından da Danimarka'ya taşınmış. Ben 8 yıl hapis hayatı yaşadıktan sonra serbest kaldım. Alacağım olan 4 yevmiyeyi de çoktan unuttum. Kemal Serinci ağabeyimizin de parayı veremediği için içinde ukte kalmış. Çocuklarından, kendisinin ölmesi halinde beni bulup parayı vermelerini istemiş" dedi.

"400 lirayı çocuklarıma vereceğim"



Çevre olaylarıyla birçok televizyon kanalına çıktığını ifade eden Vergili, en son Aydın'da zeytin ağaçlarının kesilmesini protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldığını ve eski patronunun kendisini bu eylem sırasında televizyonda gördüğünü belirtti. Vergili, "Eski patronum beni ekranda görünce 'İşte yıllardır aradığım insan' demiş. Kanalı arayıp benim telefon numaramı istemiş. Bana ulaştı 'Mehmet beni hatırlıyor musun? 36 yıl önce yanımda çalışıyordun ve benden dört yevmiye alacağın kalmıştı seni her yerde aradım' dedi. Bir süre sohbet ettik. Bana 36 yıl önce vermek isteyip te veremediği yevmiyelerimi ödemek istediğini söyledi. Ben de beni bu güne kadar aramasının ve düşünmesinin yeterli olduğunu ifade ettim. Üzerinde hakkımın kalmamasını isteyerek bugün şartlarında 4 yevmiye parası göndereceğini ve kabul etmemi istedi. Danimarka'dan 400 lira göndermiş ben de bu parayı çocuklarıma vereceğim" diye konuştu.

İnsan hayatında dürüstlük kavramının ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Mehmet Vergili, helal kazanılan paranın kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, "Bu dört yevmiyenin manevi değeri paha biçilemez. Çevresel etkilerle insanların birbirlerine güveni azaldığı bu günlerde 'İnsanlık ölmemiş' diyorum. 36 yıl sonra da olsa unutmayıp bana bu parayı gönderen ustam Kemal Serinci'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.