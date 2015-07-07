Televizyon programlarına çıkan doktora, çocuk pornosu davası

Televizyonlardaki sağlık programlarına sık sık konuk olmasıyla ünlenen kulak burun boğaz uzmanı doktor N.D. hakkında çocuk pornosu suçlamasıyla dava açıldı.

Milliyet gazetesinden Damla Güler’in haberine göre, boşanma dilekçesinde eşi ile bir süredir ayrı yaşadığını anlatan doktorun eşi M.D. kızının eşyalarını almak için eve gittiği gün CD’ler bulduğunu ve bunları yanına aldığını iddia etti. CD’leri incelediğinde çocuk pornosu ile karşılaştığını belirten M.D. üzerinde el yazısı da olan bu CD’yi bilirkişiye göndererek incelenmesini istedi.

Bilirkişiden gelen raporda yazının eşine ait olduğunu öğrenen M.D. eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Bakırköy Aile İçi Şiddet Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen N.D. suçlamaları reddederek, CD üzerindeki yazının kendisine ait olmadığını belirtti. İddianamede evde bulunan CD’de 12 bin 391 pornografik fotoğraf ve internetten indirilen 765 adet çocuk pornosu olduğu belirtildi. İddianamede CD’de herhangi bir silme ya da ekleme işleminin de yapılmadığına vurgu yapıldı.

Adli Tıp: Yazı onun değil, Polis: Yazı onun

CD’deki yazının Adli Tıp’ta incelendiği anlatılan iddianamede, yazının N.D’ye ait olmadığı yönünde rapor verildiği anlatıldı. İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı’nın da el yazısının N.D’ye ait olduğu yönünde rapor hazırladığını anlatan savcılık, çelişkinin giderilmesi için yazının Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na da gönderildiğini, gelen raporda yazı ile ilgili görüş bildirmenin mümkün olmadığının belirtildiğini anlattı.

Doktor hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.