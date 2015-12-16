Televizyon programında evlendiği eşini öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet

Televizyon programında tanışıp evlendiği Selime Günaydın'ı öldüren eşi Rıfat Günaydın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, televizyon programında evlendiği eşini henüz 3 aylık evliyken öldüren Rıfat Günaydın’ı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa, 'haksız tahrik' indirimi ise uygulamadı.

İstanbul Avcılar’da elektrik teknikerliğinden emekli olan 57 yaşındaki Rıfat Günaydın, iki kez evlenip boşandıktan sonra üçüncü kez evlenmek için televizyonda yayınlanan bir evlilik programına katıldı. Bir ay boyunca programa çıkan Rıfat Günaydın, burada 47 yaşındaki Selime Günaydın ile tanıştı ve kendisine talip oldu. İlk eşinden ayrılan üç çocuk annesi kadın, Rıfat Günaydın’ın evlilik teklifini kabul etti.

Canlı yayında evlendiler

Çift, 10 Nisan’daki programda canlı yayında nikâh kıydı. Şahitlerden biri de kadının 20 yaşındaki kızı oldu. Çift, nikâhtan sonra Selime Günaydın’ın kiralık olarak oturduğu evde yaşamaya başladı.

6 kez bıçaklayarak öldürdü

Çift arasında, Selime Günaydın’ın 10 yaşındaki oğlunun yanlarında kalmasıyla ilgili tartışma çıktı. Yaşanan son tartışmada Rıfat Günaydın, ekmek bıçağıyla karısını altı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Zanlı polise teslim oldu.

Rıfat Günaydın, savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı:“Evlilik programında tanışıp evlendik. Daha sonra da onun yaşadığı kiralık eve gittim. İlk evliliğinden 10 yaşında bir çocuğu vardı. Genellikle babasında kalıyordu. Bize de geliyordu. ‘Bir daha bizim yanımıza gelmesin’ deyince tartıştık. Mutfaktan aldığım bıçağı rastgele sapladım.”

'Haksız tahrik' istedi, mahkeme inanmadı

Sanık, haksız tahrik nedeniyle cezada indirim istedi. Ancak bugün hükmü açıklayan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı ağırlaştırılımış müebbet hapis ile cezalandırdı. Kadın cinayetlerinde, “haksız tahrik” ve “iyi hal” gibi nedenlerle son dönemde katillere yapılan ceza indirimleri tepki çekiyordu. Özgecan Aslan cinayetinde üç sanığa da en ağır cezanın verilmesi ise kadın hakları örgütleri tarafından alkışlanmıştı. Aslan ailesinin avukatı Efkan Bolaç da, “Bu ceza örnek olur diye düşünüyoruz” demişti.