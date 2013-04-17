Televizyon lisans ihalesi tamamlandı

RTÜK tarafından yapılan ihalesine katılan 13 televizyon kanalından 8'i HD yayın yapma lisansı almaya hak kazandı. Kumanda sıralamasındaki yerin belirlenmesi için yapılan ihalede ise en yüksek teklif 51 milyon lira oldu.

Bilkent Otel'de gerçekleştirilen ve üç gün sürecek ihalenin ilk gününde, genel yayın türünde HD yayın yapacak 8 ulusal kanal belirlendi. İhale Komisyon Başkanlığını RTÜK Başkan Yardımcısı Aslan Narin'in yaptığı ihaleye, başvuru yapan ve koşulları uygun toplam 13 yayın kuruluşu katıldı.

Katılımcı kuruluşlardan KTV Yayıncılık ve Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Kanal A) ihalenin taban rakamı olan 3 milyon lira üzerinden artırım yapmayarak ilk elenen kuruluş oldu. Sonraki fiyat artırımlarında, C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi (Bloomberght), Enformasyon Reklamcılık Film Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (CNBC-E), MNG TV Yayıncılık Anonim Şirketi (TV 8) ve Turkuvaz Radyo TV Habercilik ve Yayıncılık Anonim Şirketi (ATV) ihaleden çekildi.

İhale sonucuna göre, AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Anonim Şirketi (Show TV), Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi (Haber Türk), DTV Haber ve Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi (Kanal D), Huzur Radyo TV Anonim Şirketi (FOX), Işıl Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi (Star TV), Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Samanyolu TV), Turkuvaz Aktif TV Prodüksiyon Anonim Şirketi (Turkuvaz Aktif TV) ve Yaşam Televizyon Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Kanal Türk), genel yayın türünde HD yayın yapma lisansını almaya hak kazandı.



Sıralamada en yüksek teklif 51 milyon lira



Daha sonra ihale, bu 8 yayıncı kuruluşun kumanda üzerindeki sıralarının belirlenmesi için devam etti. Toplam 238 turun gerçekleştirildiği ihalede, aynı teklifi veren yayıncı kuruluşlar arasında kura çekimine gidilerek sıralama belirlendi.

İhalede en yüksek teklif, 51 milyon 200 bin lira oldu. Buna göre, genel yayın türünde HD yayın yapma lisansını alan yayıncı kuruluşlar, verdikleri teklifler ve kura sonucu oluşan sıralama şöyle:

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi (Kanal D): 51 milyon 200 bin lira

Huzur Radyo TV Anonim Şirketi (FOX): 51 milyon 200 bin lira

Işıl Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi (Star TV): 51 milyon 200 bin lira

Turkuvaz Aktif TV Prodüksiyon Anonim Şirketi (Turkuvaz Aktif TV): 51 milyon 200 bin lira

Yaşam Televizyon Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Kanal Türk): 50 milyon lira

Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Samanyolu TV): 48 milyon 800 bin lira

AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Anonim Şirketi (Show TV): 48 milyon 800 bin lira

Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi (Haber Türk): 48 milyon 600 bin lira