Televizyon kanalının önünde kesik insan başları bulundu

Meksika’da yayın yapan bir televizyon kanalının önünde iki insan kafası bulundu. Kesik insan başlarının ülkedeki en etkili uyuşturucu kartellerinden CJNG’nin tehdit mesajıyla birlikte bulunduğu belirtildi.

Meksika’nın Guadalajara kentindeki Televisa isimli televizyon kanalının binası önünde bulunan soğutucunun içinden iki insan kafası çıktı.

Kime ait olduğu bilinmeyen kafaların yanında Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) isimli uyuşturucu çetesinin tehdit mesajı da bulundu.

Kentin bir başka bölgesinde, bir başka soğutucu daha bulundu. Bundan da, içinde insan parçaları olduğundan şüphelenilen bir çantayla birlikte, bir yargıca yönelik tehdit mesajı çıktı.

Yerel medya, televizyon kanalının değil, yargıcın tehdit edildiğini duyurdu. Son yıllarda Meksika’nın en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olan CJNG, ülkenin batısındaki ve ortasındaki şiddetten dolayı sorumlu görülüyor.