Televizyon anteni tamir ederken çatıdan düşüp öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında televizyon antenini tamir etmek isteyen Metin Küçükmeriç (62), dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Küçükmeriç, kaldırıldığı hastanede öldü.

Saray\'ın Büyükyoncalı Mahallesi Gürger Sokak üzerinde dün evinin bozulan televizyon antenini tamir etmek için 3 katlı binanın çatısına çıkan Metin Küçükmeriç, dengesini kaybederek beton zemine düşüp ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Küçükmeriç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası Küçükmeriç, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.



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