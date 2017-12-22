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Televizyon altında kalan Esmanur, son yolculuğuna uğurlandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Esmanur Yıldız, toprağa verildi

22 Aralık 2017 18:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Esmanur Yıldız, toprağa verildi.
Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Kardeşi 7 yaşındaki Hasan Efe ile oyun oynayan Esmanur Yıldız’ın üzerine eski  televizyon devrildi. Yaralanan küçük kız annesi tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptığı tüm müdahaleye rağmen Esmanur kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak, Kabasakal Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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