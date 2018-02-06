T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisaspor yarı final istiyor

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 12 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için yarın Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına çıkacak

06 Şubat 2018 15:04

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 12 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için yarın Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına çıkacak. 
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı\'nda saat 18.00\'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Rakibini geçen hafta çeyrek final ilk maçında evinde 1-0 mağlup eden Akhisaspor, her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyet halinde adını yarı finale yazdıracak. Kayserispor\'un 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Ev sahibi ekip, 2 ve daha farklı galibiyetlerde de tur atlayacak. Son 3 sezondur kupada çeyrek final oynayan Akhisar, tarihinde hiç son 4\'e kalamadı. Yeşil-siyahlı ekip yarı finalist olması halinde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKHİSAR DHA Spor Toto Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye KupasıKayserisporBelediyesi Kadir Has StadıHalisRakibiniAkhisasporEvSonAkhisarYeşilsiyahlıGalatasarayAtiker Konyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24