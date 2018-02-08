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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yüzü güldü

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de 12 maçtır kazanamayınca düşme hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u eleyip tarihinde ilk kez yarı finale çıktı, taraftarını sevindirdi

08 Şubat 2018 17:48

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de 12 maçtır kazanamayınca düşme hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise Kayserispor\'u eleyip tarihinde ilk kez yarı finale çıktı, taraftarını sevindirdi. Kupada geçtiğimiz 2 sezon çeyrek final oynayıp yarı finalin kapısından döndükten sonra bu kez adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran Akhisarspor, ilk maçta 1-0 yendiği güçlü rakibi Kayserispor\'u deplasmandaki rövanşta 2-2\'lik sonuçla saf dışı bıraktı. Yeşil-siyahlı ekip, iki maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı finali de geçtiği takdirde Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle yine tarihinde ilk kez kupa şampiyonluğu için karşılaşacak.
Ligde pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı\'nda Bursaspor\'u ağırlayacağı kritik maça kupadaki yarı finalin moraliyle çıkacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor mücadelesi sonrası, \"İlk maçı tek golle kazanmanın avantajıyla deplasmanda 1 gol bile bulsak yarı finale çıkabileceğimize inanıyorduk. Öne geçtikten sonra ikinci golü de bularak iyice rahatladık. Şimdi Bursaspor maçını da kazanarak ligdeki galibiyet hasretimize son vermek, acilen alt sıralarla olan bağımızı koparmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.
Pazar günü saat 13.30\'da başlayacak Bursaspor maçının biletleri kapalı tribün 50, misafir 30, kale arkası ise 20 TL\'den satışa çıktı.

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