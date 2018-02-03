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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi Kasımpaşa

İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de son 11 haftada galip gelemeyen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise evinde Kayserispor'u 1-0 yenerek moral bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

03 Şubat 2018 14:48

İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de son 11 haftada galip gelemeyen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise evinde Kayserispor\'u 1-0 yenerek moral bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kasımpaşa\'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda Barış Şimşek\'in görev yapacağı müsabaka saat 13.30\'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekipte cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken teknik direktör Okan Buruk karşılaşmadan galip ayrılacaklarını söyledi.
En son ligin 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor\'u 6-1 yendiklerini o maçtan sonra 3 puan alamadıklarını hatırlatan Buruk, \"Kasımpaşa güçlü bir takım. Zor bir deplasmana çıkacağız. Kupa karşılaşmasında aldığımız galibiyet bize moral verdi. İstanbul\'dan iyi bir sonuçla dönerek üzerimizdeki baskıyı yok etmek istiyoruz ve biz artık gündüz maçı oynamak istemiyoruz\" yorumunu yaptı.
Akhisarspor sezonun ilk yarısında Kasımpaşa\'yı evinde 2-1 mağlup etmişti.  

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