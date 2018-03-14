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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak

14 Mart 2018 18:38

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Trabzonspor\'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak. Ligde 33 puanla 10\'uncu sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 9 haftada ilk 5 hedefine ulaşmaya çalışacak. Akhisarspor, 9 maçın 5\'ini evi Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda oynayacak. Sakat oyuncunun bulunmadığı Akigo\'da Trabzon maçında kırmızı kart gören Serginho, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

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