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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Suriyeli çocuklara forma desteği

AKHİSAR, (DHA) Teleset Mobilya Akhisarspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen yıl terör unsurlarına yönelik yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklara forma hediye eden ilk Spor Toto Süper Lig ekibi oldu

16 Şubat 2018 18:38

AKHİSAR, (DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin geçen yıl terör unsurlarına yönelik yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklara forma hediye eden ilk Spor Toto Süper Lig ekibi oldu. 
Çorum Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, geçici olarak görev yaptığı Suriye\'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında yeşil-siyahlı formayı giyen çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Akhisarspor yetkililerine teşekkür etti. 
Bu sosyal sorumluluk projesiyle Fırat Kalkanı Harekatı sonrası DEAŞ ve YPG\'li teröristlerin temizlendiği bölgede eğitim gören gençlere Süper Lig kulüpleri tarafından manevi destek verilmesi planlanıyor.

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