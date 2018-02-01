Teleset Mobilya Akhisarspor'dan son gün hamlesi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig\'de 11 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ara transferin son saatlerinde Kayserispor\'dan forvet ve kanatta görev alan Geoffrey Mujangi Bia\'yı kiraladı. 28 yaşındaki Kongolu oyuncu bu sezon ligde 5, kupada 1 maçta görev yaptı. Ara transfer döneminde Bia\'nın yanı sıra daha önce Seleznyov, Bilal Kısa ve Dany\'le sözleşme imzalayan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da son gün Medipol Başakşehir\'den Mehmet Batdal, Trabzonspor\'dan Volkan Şen ve Kardemir Karabükspor\'dan Gablier Torje\'nin alınması gündeme gelse de transferler gerçekleşmedi. Mehmet Batdal, Osmanlıspor\'un Volkan ise Atiker Konyaspor\'un yolunu tuttu. Kulüp bulmaları istenen iki isimden Emnes, takımda kalırken Hora sezon sonuna kadar Elazığspor\'a kiralandı.

KUPA MORALİ

Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyip düşme hattına yaklaşan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise yarı finalin kapısını araladı. Akhisarspor, ligin flaş ekibi Kayserispor\'u Eray\'ın son dakika golüyle 1-0 mağlup ederken yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu\'ndaki ilk galibiyetini de aldı. Kupada 3 sezondur üst üste çeyrek final oynayan yeşil-siyahlı ekip, 7 Şubat Çarşamba günü Kayseri\'de oynanacak rövanşa tarihinde ilk kez yarı final oynamak için çıkacak.

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