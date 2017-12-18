Teleset Mobilya Akhisarspor'dan kötü seri

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de evinde Kayserispor\'a da 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son 2 sezonun en kötü serisini yakaladı.

Ligin 8\'inci haftasında Trabzonspor\'u deplasmanda 6-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Akhisar, o maçın ardından 3 puan yüzü göremedi. Trabzonspor deplasmanından ardından Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile oynayan yeşil-siyahlılar 5 mağlubiyet 3 beraberlik elde etti.

Son olarak 2014-15 sezonunda 13 maç üst üste kazanamayan Akhisarspor, bir kez daha kötü gidişata imza attı. Ege temsilcisi evinde oynadığı son 3 lig müsabakasında gol dahi atamadı. Aytemiz Alanyaspor\'a 4-0 kaybedip, Yeni Malatyaspor\'la golsüz berabere kalan Akhisar, 2-0\'lık Kayserispor yenilgisiyle taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Geçen sezon Akhisarspor\'da müthiş bir seri yakalayan teknik direktör Okan Buruk için de rüzgar tersine döndü. Galatasaray maçın sonrası yaptığı açıklamalar yüzünden 5 maç ceza alan teknik adamın geleceği de tartışılmaya başlandı.